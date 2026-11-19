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मुजफ्फरनगर। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी-2027) 28 नवंबर को आयोजित होगी। इसके लिए जिले में नौ परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 2657 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी नौ विकास खंडों के लिए एक-एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है।जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य आरके कटारिया ने बताया कि परीक्षा को शुचिता और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक 395 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।बुढ़ाना के डीएवी इंटर कॉलेज में 371, चरथावल के गांधी इंटर कॉलेज में 356 और खतौली के पिकेट इंटर कॉलेज में 320 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बघरा विकासखंड के अभ्यर्थियों के लिए डीएवी इंटर कॉलेज आर्य समाज रोड में केंद्र बनाया गया है। यहां 307 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।जानसठ के डीएवी इंटर कॉलेज में 287, मोरना के जनता इंटर कॉलेज भोपा में 277 और पुरकाजी के बरला इंटर कॉलेज में 218 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। शाहपुर के अभ्यर्थियों के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज आर्य समाज रोड को केंद्र बनाया गया है। यहां सबसे कम 126 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर केंद्र अधीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है।एक ही पाली में होगी परीक्षाइस्लामियां इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. सलीम ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होगी।अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और निर्देशों को ध्यान से पढ़कर समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे।