मुजफ्फरनगर: भोपा में कार अनियंत्रित होकर पलटी, फिरोजाबाद के 23 वर्षीय युवक की मौत; दो दोस्त घायल

मुजफ्फरनगर के भोपा में मंगलवार सुबह सड़क हादसे में फिरोजाबाद निवासी 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे तीन दोस्तों की कार जौली पुलिस चौकी के पास नहर पटरी पर तेज मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को हल्की चोटें आईं।

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तेज मोड़ पर अनियंत्रित हुई कार

आर्यन धीमान अपने साथी सत्यम सिंह और रोहित के साथ दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब चार बजे उनकी कार भोपा की जौली पुलिस चौकी के पास नहर पटरी पर पहुंची। यहां तीव्र मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस और ग्रामीणों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। आर्यन गंभीर रूप से घायल था। विज्ञापन



यह भी पढ़ें: सौरभ हत्याकांड: बचाव पक्ष की दलील, चश्मदीद गवाह नहीं होने का हवाला; अब अभियोजन पक्ष देगा जवाब आर्यन धीमान अपने साथी सत्यम सिंह और रोहित के साथ दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब चार बजे उनकी कार भोपा की जौली पुलिस चौकी के पास नहर पटरी पर पहुंची। यहां तीव्र मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस और ग्रामीणों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। आर्यन गंभीर रूप से घायल था।

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