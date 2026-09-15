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मुजफ्फरनगर: संजीव आर्य ने नरेश टिकैत से की मुलाकात, किसानों के मुद्दों और संविधान की रक्षा पर चर्चा

Tue, 15 Sep 2026 11:30 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 15 Sep 2026 11:30 AM IST
सार

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजीव आर्य ने सिसौली में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। किसान भवन में हुई बैठक में किसानों के मुद्दों और संविधान की रक्षा को लेकर चर्चा हुई।

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Sanjeev Arya Meets Naresh Tikait in Muzaffarnagar, Discusses Farmers' Issues and Constitution
नरेश टिकैत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरनगर के सिसौली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजीव आर्य ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से मुलाकात की। किसान भवन में हुई बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों और संविधान की रक्षा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान संजीव आर्य ने किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।

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नरेश टिकैत ने कांग्रेस के किसान हितैषी कार्यों का किया उल्लेख
मुलाकात के दौरान नरेश टिकैत ने कांग्रेस के किसान हितैषी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के हित में कई कार्य किए हैं। टिकैत ने भोपा नहर में हादसे में क्षतिग्रस्त हुए 16 ट्रैक्टरों को नए ट्रैक्टर देने और किसानों की 72 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय किसानों के कई वर्षों के बिजली बिल माफ किए गए थे।
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महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर पुष्पांजलि
संजीव आर्य ने सिसौली में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत आज भी किसानों के बीच लोकप्रिय और श्रद्धेय हैं।

संविधान की रक्षा का आह्वान
संजीव आर्य ने नरेश टिकैत को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का चित्र भेंट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार संविधान के मूल स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। आर्य ने भारतीय किसान यूनियन से संविधान की रक्षा के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने भाकियू को देश का सबसे बड़ा किसान संगठन बताया।

कांग्रेस प्रत्याशी ने भी लिया आशीर्वाद
इस दौरान विधान परिषद स्नातक चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत वशिष्ठ ने भी चौधरी नरेश टिकैत से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।
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