मुजफ्फरनगर: किशोरी के अपहरण के आरोपी के पिता की गोली मारकर हत्या, ड्यूटी पर जाते समय हुई वारदात

शाहपुर थाना क्षेत्र के किनौनी गांव निवासी आकाश का गांव की ही एक किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब एक महीने पहले आकाश पर किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद नारी निकेतन भेज दिया था। आकाश अभी जेल में है।

मुजफ्फरनगर में मंगलवार सुबह किशोरी के अपहरण के आरोपी युवक के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किनौनी गांव निवासी 55 वर्षीय सुभाष का शव शामली रोड पर पीनना बाइपास के पास हाईवे किनारे पड़ा मिला। सूचना पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की हैं।

ड्यूटी पर जाते समय हुई हत्या

सुभाष बुढ़ाना मोड़ के पास स्थित एक फैक्टरी में नौकरी करता था। मंगलवार सुबह वह ड्यूटी के लिए घर से निकला था। इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद शव शामली रोड पर पीनना बाइपास के पास हाईवे किनारे मिला। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।



हत्या की वजह तलाश रही पुलिस

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। पुलिस हत्या की वजह और वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या का संबंध किशोरी के अपहरण के पुराने मामले से है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है।