फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Class 11 student dies of heart failure while playing a mobile game

Muzaffarnagar News: मोबाइल गेम खेलते हुए हार्टफेल कक्षा 11 के छात्र की मौत

Tue, 03 Nov 2026 01:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Class 11 student dies of heart failure while playing a mobile game
पुरकाजी। कस्बे के मोहल्ला नूर नगरियान में अपने घर पर मोबाइल गेम खेल रहे 17 साल के कक्षा 11 के छात्र उत्तम का दिल का दौरा पड़ जाने से निधन हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। पुलिस को जानकारी दी गई कि दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हुई है।
विज्ञापन

सोमवार को कक्षा 11 का छात्र दोपहर में साढ़े 12 बजे अपने घर में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही मौजूद थे। खेलते-खेलते छात्र लुढ़क गया। कुछ देर बाद ही परिजनों की निगाह पड़ी तो दौड़कर छात्र के पास पहुंचे।
विज्ञापन

हालत खराब होने पर परिजन दोपहर में एक बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरकाजी लेकर पहुंचे। इस दौरान आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पीएचसी प्रभारी डॉ. सुमित ने बताया कि छात्र को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन वापस घर ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

छात्र की मौत की जानकारी मिलने पर पुलिस घर पर पहुंची। एसओ डॉ. मानवेंद्र भाटी ने बताया कि पुलिस ने पंचायतनामा भरा है। परिजनों ने हार्टफेल हो जाने से निधन बताया है और पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। परिजनों के कहने पर छात्र का शव बिना पोस्टमार्टम उनके सुपुर्द कर दिया गया। उधर, गमगीन माहौल में परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed