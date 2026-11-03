Muzaffarnagar News: मोबाइल गेम खेलते हुए हार्टफेल कक्षा 11 के छात्र की मौत

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सोमवार को कक्षा 11 का छात्र दोपहर में साढ़े 12 बजे अपने घर में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही मौजूद थे। खेलते-खेलते छात्र लुढ़क गया। कुछ देर बाद ही परिजनों की निगाह पड़ी तो दौड़कर छात्र के पास पहुंचे।हालत खराब होने पर परिजन दोपहर में एक बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरकाजी लेकर पहुंचे। इस दौरान आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पीएचसी प्रभारी डॉ. सुमित ने बताया कि छात्र को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन वापस घर ले गए।छात्र की मौत की जानकारी मिलने पर पुलिस घर पर पहुंची। एसओ डॉ. मानवेंद्र भाटी ने बताया कि पुलिस ने पंचायतनामा भरा है। परिजनों ने हार्टफेल हो जाने से निधन बताया है और पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। परिजनों के कहने पर छात्र का शव बिना पोस्टमार्टम उनके सुपुर्द कर दिया गया। उधर, गमगीन माहौल में परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया।