फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Tyagi Mahasabha demands an investigation into the Noida encounter.

Muzaffarnagar News: त्यागी महासभा की मांग, नोएडा में मुठभेड़ की होनी चाहिए जांच

Wed, 04 Nov 2026 01:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Tyagi Mahasabha demands an investigation into the Noida encounter.
छपार। त्यागी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षु त्यागी ने नोएडा में हुई माया त्यागी मुठभेड़ को फर्जी बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

नोएडा पुलिस ने दो दिन पूर्व छपार निवासी माया उर्फ अमन त्यागी को मुठभेड़ में मार गिराया था। अक्षु त्यागी ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि यह मुठभेड़ फर्जी थी। उन्होंने बताया कि 2019 में पुलिस की गोली लगने के बाद माया हरिद्वार में अपनी बूढ़ी मां और चार वर्षीय बच्चे के साथ रह रहा था। त्यागी के अनुसार, पुलिस ने उसे बस से उतारकर नोएडा ले जाकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। अक्षु त्यागी ने मुख्यमंत्री से इस मामले की एजेंसी से जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मृतक के परिवार को मुआवजा देने की भी अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed