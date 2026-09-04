Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन





शहर : वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज से जनजागरण रैली का शुभारंभ सुबह 08 बजे से।

-- -



योग शिविर



शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।

-- -



सम्मान समारोह

शहर : डीएवी महाविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से।





शहर : रोडवेज बस स्टैंड के निकट एसडी इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से।

शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

-- -

क्षेत्रीय खेलकूद

शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में खेलकूद शाम 04 बजे से।

जनजागरण रैली