Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:54 PM IST
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जनजागरण रैली
शहर : वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज से जनजागरण रैली का शुभारंभ सुबह 08 बजे से।
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
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सम्मान समारोह
शहर : डीएवी महाविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से।
शहर : रोडवेज बस स्टैंड के निकट एसडी इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से।
शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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क्षेत्रीय खेलकूद
शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में खेलकूद शाम 04 बजे से।
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शहर : वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज से जनजागरण रैली का शुभारंभ सुबह 08 बजे से।
योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
सम्मान समारोह
शहर : डीएवी महाविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से।
शहर : रोडवेज बस स्टैंड के निकट एसडी इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से।
शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
क्षेत्रीय खेलकूद
शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में खेलकूद शाम 04 बजे से।