मुजफ्फरनगर: किशोरी के साथ दूसरे समुदाय के तीन युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार; बाकी की तलाश तेज

छपार के एक गांव में शुक्रवार की रात जन्माष्टमी पर किशोरी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रही थी। रास्ते में गांव के ही दूसरे समुदाय के तीन युवकों ने उसे जबरन एक बंद मकान में खींच लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे धमकी देकर छोड़ कर भाग गए। जब पीड़िता घंटों तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की। तो वह एक आरोपी युवक के मकान के बाहर बदहवास हालत मिली। घर लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने सारी घटना बताई।