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शहर : जीसी पब्लिक स्कूल नई मंडी में भारतीय योग संस्थान की ओर से शिविर सुबह 08 बजे से।

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प्रतिबिंब

शहर : भोपा रोड स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में स्थापना दिवस कार्यक्रम दोपहर 02 बजे से।

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सांस्कृतिक कार्यक्रम

शहर : मुस्तफाबाद पचैंडा गांव में रागिनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।

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गीतपाठ

शहर : श्रीकृष्ण जीओ गीता परिवार का गीता पाठ रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 03 बजे से।

योग शिविर