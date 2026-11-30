Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:37 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:37 AM IST
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योग शिविर
शहर : जीसी पब्लिक स्कूल नई मंडी में भारतीय योग संस्थान की ओर से शिविर सुबह 08 बजे से।
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प्रतिबिंब
शहर : भोपा रोड स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में स्थापना दिवस कार्यक्रम दोपहर 02 बजे से।
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सांस्कृतिक कार्यक्रम
शहर : मुस्तफाबाद पचैंडा गांव में रागिनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
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गीतपाठ
शहर : श्रीकृष्ण जीओ गीता परिवार का गीता पाठ रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 03 बजे से।
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शहर : जीसी पब्लिक स्कूल नई मंडी में भारतीय योग संस्थान की ओर से शिविर सुबह 08 बजे से।
प्रतिबिंब
शहर : भोपा रोड स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में स्थापना दिवस कार्यक्रम दोपहर 02 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
शहर : मुस्तफाबाद पचैंडा गांव में रागिनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
गीतपाठ
शहर : श्रीकृष्ण जीओ गीता परिवार का गीता पाठ रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 03 बजे से।