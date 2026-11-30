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समारोह एक दिसंबर को है लेकिन परिवहन विभाग ने रविवार से अनुबंधित बसों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। सोमवार को बसों की रवानगी होगी। मुजफ्फरनगर डिपो के पास 195 बसों का बेड़ा है, इनमें से 162 बसों को छात्र-छात्राओं के अलावा कर्मचारियों को सहारनपुर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।इनमें कुछ बसों को रिजर्व रखा जाएगा। खतौली डिपो से 65 बस सहारनपुर भेजी जाएंगी। 25 बसें स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा चार अनुबंधित बसों को भी प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा।बसों के रूटों से हटते ही दो दिन यात्रियों के सामने मुश्किलें खड़ी होंगी। सोमवार और मंगलवार को व्यवस्था बनाना परिवहन विभाग के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होगा। एडीएम प्रशासन देश दीपक सिंह ने बताया कि प्रत्येक बस पर एक कर्मचारी के अलावा एक व्यक्ति स्कूल की तरफ से रहेगा। ड्यूटी लगा दी गई है।अनुबंधित बसों का अधिग्रहण शुरूपरिवहन विभाग ने रविवार से ही अनुबंधित बसों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। डिपो से सोमवार के लिए ड्यूटी स्लिप नहीं दी गई। सहारनपुर के लिए बसों को रवानगी सोमवार सुबह से कर दी जाएगी।वर्जनयूनिफार्म की गई अनिवार्यएडीएम वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थाओं से ही बसों की रवानगी होगी। छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म के अलावा पहचान पत्र रखने के निर्देश दिए गए हैं।वर्जनएआरएम मोहम्मद आरिफ ने बताया कि शेष बसों के चक्कर बढ़ाए जाएंगे। स्थानीय रूटों पर चलाया जाएगा। लंबे रूट पर दूसरे डिपो की बसें चलेंगी, इससे यात्रियों को समस्या कम होने की संभावना है। मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार, शामली और बागपत रूट पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।