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गांव पीनना में शनिवार रात कश्यप समाज के दो अलग-अलग पक्षों में विवाद हो गया। स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में भर्ती अनीता ने बताया कि छह माह पहले गांव में घर के समीप उन्होंने छह लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट के समीप घर की दीवार तोड़कर उसमें रास्ता निकालने के लिए गेट लगाए जाने को लेकर विपक्षी इंद्रपाल से विवाद चल रहा था।मामले को लेकर शनिवार शाम चार बजे गांव में पंचायत आयोजित हुई। आपसी बातचीत के बाद समझौता हो गया। दोनों पक्ष अपने-अपने घर चले गए। अनीता ने बताया कि करीब सात बजे उसका देवर मोनू घर से घेर में दूध निकलवाने गया था।पीछे से कुछ लोगों ने मोनू पर हमला बोल दिया। सिर में गंभीर चोट आने से मोनू जमीन पर गिर गया। उसे बचाने के लिए पहुंचे उसके दूसरे देवर जितेंद्र उर्फ भीम के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया और गंभीर हालत में भीम को मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती कराया गया है।बताया कि करीब दो दर्जन हमलावरों ने परिवार के अलग-अलग सदस्यों को लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से घायल कर दिया। उसके पति सोनू पर भी हमला किया, जिससे वह भी घायल हो गया। एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा का कहना है कि मामले में पुलिस आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर रही है।