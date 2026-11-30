विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चार दिन पूर्व किशोरी के साथ गांव के तीन युवकों ने दुष्कर्म किया था। घटना की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक इस मामले में पीड़िता को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए लेकर गए थे। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उपनिरीक्षक ने किशोरी को धमकाते हुए कहा कि न्यायालय में केवल छेड़छाड़ की बात कहना, दुष्कर्म की बात बताने पर उसकी बदनामी होगी और उससे कोई शादी नहीं करेगा।ग्राम प्रधान प्रवेश कश्यप ने आरोप लगाया कि उन्होंने उपनिरीक्षक से बातचीत की तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। मामले की जानकारी उन्होंने थाना प्रभारी को दी थी। उपनिरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कश्यप समाज की महिला पुरुषों ने थाने में धरना दिया।प्रधान प्रवेश कश्यप की माता मूर्ति देवी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी फुगाना सुनील कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र देकर उपनिरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।