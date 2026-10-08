Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:12 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर नई मंडी केंद्र पर सुबह 08 बजे से।
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शिविर
शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी महाविद्यालय में रोवर-रेंजर शिविर सुबह 10 बजे से।
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समापन
शहर : एसडी इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।
खतौली : तहसील स्तरीय माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ के गीता आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 11 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर नई मंडी केंद्र पर सुबह 08 बजे से।
शिविर
शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी महाविद्यालय में रोवर-रेंजर शिविर सुबह 10 बजे से।
समापन
शहर : एसडी इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।
खतौली : तहसील स्तरीय माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ के गीता आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 11 बजे से।