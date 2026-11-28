जौली के पास पेड़ पकड़कर बचाई जान

नहर में गिरने के बाद बुर्का पहने होने के कारण शीबा पानी की सतह पर तैरती रही। बहते हुए वह जौली के निकट पहुंची तो उसने नहर में मौजूद सूखे पेड़ को पकड़ लिया। किसी तरह खुद को संभालने के बाद उसने शोर मचाया।



आवाज सुनकर आसपास से गुजर रहे ग्रामीण और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किशोरी को नहर से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई।



चाचा की तहरीर पर पिता और सौतेली मां के खिलाफ मुकदमा

मामले में किशोरी के चाचा समीर ने अपने भाई फैसल और भाभी साया हसीन के विरुद्ध भोपा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।