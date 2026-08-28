Moradabad News: जिला अस्पताल वीसीएम ट्रस्ट ने शुरू की शीतल जलशाला

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इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए पेयजल की सुविधा बेहद जरूरी है। जल सेवा को सबसे बड़ा साधन बताते हुए उन्होंने ट्रस्ट के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में आने वाले लोगों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि शीतल जलशाला की स्थापना का उद्देश्य अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके साथ मौजूद तीमारदारों को आसानी से पेयजल उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह, एसआईसी डॉ. प्रदीप वाष्णेय, केसीएम एजुकेशनल सोसायटी के प्रबंधक साहू सलिल कोठीवाल, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. आरसी अग्रवाल, डॉ. सुधीर मिड्ढा, संजीव जैन, राजीव जैन, संदीप जैन, अजय गोयल आदि सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रदीप शर्मा ने किया। ट्रस्ट की ओर से वाचस्पति मिश्रा ने सभी का आभार जताया।