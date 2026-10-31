Moradabad News: कॉलेज के ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी, प्राथमिकी

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कॉलेज के प्रधानाचार्य सोमेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 28 अक्तूबर की रात चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर कॉलेज परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद चोर सोलर पैनल की दो बैटरी, जेनरेटर की एक बैटरी, सोलर इन्वर्टर, एलसीडी, डीवीआर, मल्टी साउंड स्पीकर और टीवी हार्ड डिस्क समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। थानाध्यक्ष रमेश सहरावत ने बताया कि प्रधानाचार्य की तहरीर पर चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच चल रही है। संवाद

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कांठ। छजलैट थाना क्षेत्र के गांव कुड़ामीरपुर स्थित वाईएसटीएम इंटर कॉलेज के मुख्य गेट के ताले तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने कमरों में रखे कीमती सामान चोरी कर ले गए। वारदात के दौरान चोरों ने कई कमरों के ताले तोड़ने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए।