Moradabad News: कुत्तों के हमले में बाल बाल बचे दो सगे भाई, लोगों ने दौड़कर बचाई जान

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कुंदरकी। कुंदरकी नगर के मोहल्ला कायस्थान में सोमवार की शाम करीब सात बजे एलकेजी क्लास के छात्र अफ्फान और उसका भाई असद पुत्र रईस अहमद दुकान से खाने की चीज लेकर लौट रहे थे तभी रास्ते में श्मशान के पास अकेला देखकर खूंखार कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि दोनों भाइयों की चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने दौड़कर बचा लिया वरना इन बच्चों के साथ अनहोनी घटना हो सकी थी। कुत्तों के हमले में अफ्फान के सिर पर चोट भी आई जिसका निजी चिकित्सक से इलाज कराया गया है। इस घटना को लेकर मोहल्ले में खलबली मच गई और बच्चों में दहशत फैल गई। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रफी खान ने बताया कि नगर के मोहल्ला कायस्थान में खूंखार कुत्तों का झुंड से सक्रिय है और इन बच्चों के हमले से पहले रविवार को शौकीन के बकरे को भी फाड़ चुके हैं। यह कुत्ते बच्चों को अकेला देखकर हमला कर देते हैं जिनका पकड़ना जरूरी है जिसके संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा।