शोहदे से परेशान छात्रा ने दी जान: स्कूल आते-जाते रास्ते में लड़की को करता था परेशान, मानसिक रूप से टूट चुकी थी

आरोप है कि बुधवार को भी स्कूल से लौटते समय आरोपी नय्यूम ने छात्रा को रास्ते में परेशान किया जिसके बाद छात्रा मानसिक रूप से काफी परेशान थी। उसने परिजनों को भी इसकी जानकारी दी। फिर बृहस्पतिवार की सुबह करीब आठ बजे छात्रा की मां पशुशाला में चली गईं, जबकि छोटी बहन स्कूल गई थी। इसी दौरान घर में अकेली छात्रा ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। कुछ देर बाद मां वापस लौटीं तो कमरे में बेटी को लटका देखकर चीख पड़ीं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।