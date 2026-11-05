Moradabad News: विद्यार्थियों को चार-बिन प्रणाली से कचरा पृथक्करण सिखाया

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प्रधानाचार्य मदन सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छता प्रयासों को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि चार-बिन प्रणाली एक अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिसके तहत कचरे को चार अलग-अलग रंगों के कूड़ेदानों में पृथक करना अनिवार्य है। हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा जैसे भोजन और छिलके डाले जाएंगे, जिससे खाद व बायोगैस बन सके। नीले में कागज, प्लास्टिक और धातु जैसी सूखी वस्तुएं, जबकि लाल में डायपर व सैनिटरी नैपकिन जैसे सैनिटरी कचरे को लपेटकर डालना होगा। काले कूड़ेदान में बल्ब, अवधि समाप्त दवाएं और रसायन जैसे खतरनाक घरेलू कचरे का निस्तारण किया जाएगा।कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी पदम सिंह, अतवीर सिंह त्यागी, अखिलेश कुमार विश्नोई, इंद्रपाल सिंह, गौरव कुमार, पीतांबर सिंह, सुंदर सिंह, पंकज कुमार व सौरभ अग्रवाल आदि रहे। संवाद