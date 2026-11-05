लाल खून का काला कारोबार: मुरादाबाद से दूसरे शहरों तक फैला नेटवर्क, 100 यूनिट रक्त पकड़े जाने से खुलासा

मरीज की सांसें बचाने के लिए जब परिजन खून की एक यूनिट के लिए दर-दर भटकते हैं, तब कुछ लोगों के लिए यही मजबूरी कमाई का जरिया बन जाती है। मुरादाबाद में लाल खून का काला कारोबार एक बार फिर चर्चा में है। कभी जरूरतमंदों से एक यूनिट रक्त के बदले 12 हजार रुपये मांगे जाते हैं तो कभी डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट्स का जंबो पैक 25 हजार रुपये में बेचने की पेशकश होती है।

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अब मुरादाबाद से दूसरे शहरों तक खून की खेप पहुंचाकर महंगे दाम पर बेचने का मामला सामने आया है। गोरखपुर में 100 यूनिट रेड ब्लड सेल्स पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने मुरादाबाद के एसएस चैरिटेबल ब्लड बैंक से सस्ते में खून खरीदकर दूसरे ब्लड बैंकों में ऊंचे दाम पर बेचने की बात बताई है। विज्ञापन



इससे शहर में रक्त की खरीद-फरोख्त और दलालों के नेटवर्क पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मरीजों के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाने का यह पहला मामला नहीं है। अगस्त 2023 में अमर उजाला की पड़ताल में दो लोगों ने एक यूनिट रक्त उपलब्ध कराने के लिए 12 हजार रुपये तक मांगे थे। अब मुरादाबाद से दूसरे शहरों तक खून की खेप पहुंचाकर महंगे दाम पर बेचने का मामला सामने आया है। गोरखपुर में 100 यूनिट रेड ब्लड सेल्स पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने मुरादाबाद के एसएस चैरिटेबल ब्लड बैंक से सस्ते में खून खरीदकर दूसरे ब्लड बैंकों में ऊंचे दाम पर बेचने की बात बताई है।इससे शहर में रक्त की खरीद-फरोख्त और दलालों के नेटवर्क पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मरीजों के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाने का यह पहला मामला नहीं है। अगस्त 2023 में अमर उजाला की पड़ताल में दो लोगों ने एक यूनिट रक्त उपलब्ध कराने के लिए 12 हजार रुपये तक मांगे थे।

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