Moradabad News: सपा सैनिक प्रकोष्ठ ने पूर्व सैनिकों के मुद्दों पर की चर्चा

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बताया गया कि यह बैठक सपा सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष कर्नल शरद शरन के निर्देश और कांठ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के मार्गदर्शन की गई है। वहीं सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों को संगठन स्तर पर प्रमुखता से उठाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। साथ ही चुनाव आयोग से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई।पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूती देने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी में सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राम सिंह यादव, दीन दयाल यादव, विजयपाल सिंह, अनिल यादव, रहीस मलिक, आनंद पाल सिंह व अनिल कुमार यादव आदि रहे।