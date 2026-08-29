Moradabad News: बहनों को मिली दुश्वारी भरी मुफ्त बस यात्रा

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रक्षाबंधन पर सरकार ने 27 अगस्त की सुबह छह बजे से शनिवार रात 12 बजे तक बहनों के साथ ही एक-एक पुरुष की भी मुफ्त यात्रा की घोषणा करते हुए बसों में परेशानी को दूर किए जाने के लिए प्रदेश भर में अतिरिक्त रोडवेज बसों के संचालन के निर्देश उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को दिए थे लेकिन अतिरिक्त बसों की व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम रही। इसे लेकर यात्रियों ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बस चालकों पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। वहीं दूसरी ओर बहनें डग्गामार वाहनों में भी जोखिम भरा सफर कर अपने भाइयों के घरों तक पहुंचीं।घंटों सड़क किनारे खड़े होकर करना पड़ा बसों का इंतजारकांठ। रक्षाबंधन पर बहनों को अपने भाइयों के घरों तक जाने के लिए कांठ नगर में सड़क किनारे खड़े होकर घंटों तक तक बसों का इंतजार करना पड़ा। चालक स्टॉप पर न रोकते हुए बसों को दौड़ाते रहे। इसे लेकर भी यात्रियों में नाराजगी दिखाई दी। नगर निवासी अमित कौशिक ने बताया कि उन्हें दिल्ली जाने के लिए मुरादाबाद तक जाना था, लेकिन बसों में भीड़ और इनके चालकों द्वारा बसों को नहीं रोकने से वह निजी वाहन से गए। इसके अलावा अन्य यात्रियों ने भी समस्या को बयां किया। संवाद