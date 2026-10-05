यूपी में सपा दे रही पीडीए को धार: पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोटरों को साधने में जुटी पार्टी, ये है पूरा प्लान

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद मंडल में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अभियान को धार देने में लगी है। सितंबर में जिले में हुए चार अलग-अलग कार्यक्रमों में पीडीए के नेताओं ने हिस्सा लिया। इन नेताओं को जरिये सपा पीडीए के वोटरों को साधने में लगी है।

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पिछले तीन विधानसभा चुनावों में सपा का मंडल में प्रदर्शन बेहतर रहा। चुनाव परिणाम में सपा की सीटें सिर्फ कम-ज्यादा हुई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मंडल की 27 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में सपा तीन सीटें (रामपुर, टांडा और कुंदरकी) हार गई।2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन और बेहतर करने के लिए पार्टी लगातार पीडीए अभियान पर जोर दे रही है। इसके लिए पीडीए से जुड़े नेताओं के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सितंबर महीने में छोटे-बड़े आठ कार्यक्रम हुए। इसमें चार कार्यक्रम पीडीए से जुड़े रहे हैं।