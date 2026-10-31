फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Proposal to build another CHC in Dilari; the issue was raised in the Legislative Assembly.

Moradabad News: डिलारी में एक और सीएचसी बनाने का प्रस्ताव, विधानसभा में उठा था मुद्दा

Sat, 31 Oct 2026 02:32 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Proposal to build another CHC in Dilari; the issue was raised in the Legislative Assembly.
मुरादाबाद। डिलारी ब्लॉक के सिहाली खद्दर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बनाने और कांठ में ट्रामा सेंटर स्थापित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कांठ के सपा विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में दोनों मुद्दे उठाकर सरकार से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग की थी। अब ये प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच गए हैं। विभाग ने दोनों स्थानों पर जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं।
विज्ञापन




विधायक कमाल अख्तर ने सिहाली खद्दर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को उच्चीकृत कर सीएचसी बनाने की मांग की है। उनका तर्क है कि इस क्षेत्र की आबादी करीब चार लाख है। इतनी बड़ी आबादी के लिए मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में एक सीएचसी पर 1.20 लाख आबादी का मानक है। इस हिसाब से चार लाख की आबादी के लिए करीब तीन से चार सीएचसी की जरूरत बनती है।
विज्ञापन


सिहाली खद्दर के पीएचसी को लेकर भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। यह केंद्र लंबे समय से बंद पड़ा है। 28 अक्तूबर को लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिलारी सीएचसी का निरीक्षण कर सिहाली खद्दर के पीएचसी को दोबारा शुरू कराने की संभावनाएं देखी थीं। ऐसे में अब पीएचसी को चालू करने के साथ उसे सीएचसी के रूप में विकसित करने की मांग भी विभाग के सामने है। उधर, कांठ सीएचसी को ट्रामा सेंटर बनाने की मांग भी विधायक ने उठाई है। कांठ और आसपास के क्षेत्रों में सड़क हादसों में घायल होने वाले मरीजों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है। ट्रामा सेंटर बनने से घायलों को स्थानीय स्तर पर तत्काल उपचार और जीवनरक्षक सुविधाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल दोनों प्रस्तावों की व्यवहार्यता और आवश्यक संसाधनों का आकलन कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वर्जन
आबादी के लिहाज से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस क्षेत्र की जरूरत है। एक्सीडेंट में घायल मरीजों को 25 किमी दूर जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। यहां के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जरूरी है। हमनें सदन में मुद्दा उठाया था, उम्मीद है कि इसका असर होगा।

- कमाल अख्तर, विधायक कांठ

विधानसभा में उठाए गए प्रश्न का विवरण विभाग को मिला है। क्षेत्र से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद प्रस्ताव मांगा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने पर सीएचसी बनाया जाएगा।
- डॉ. कुलदीप सिंह, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed