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Moradabad News: अनियंत्रित कार कंटेनर से टकराई, चार घायल

Tue, 06 Oct 2026 02:32 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 06 Oct 2026 02:32 AM IST
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Out-of-control car crashes into container; four injured.
भगतपुर। क्षेत्र के ग्राम विलाकूदान स्थित बैंक के समीप मुरादाबाद-बाजपुर मार्ग पर सोमवार दोपहर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। इनमें करियानंगला सानी गांव निवासी सफदर और सलीम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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भगतपुर क्षेत्र के ग्राम करियानंगला सानी एवं अन्य गांव निवासी कुछ लोग किराए की कार से किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। बताया कि सोमवार दोपहर मुरादाबाद-बाजपुर मार्ग पर ग्राम विलाकूदान में बैंक के पास पहुंचने पर कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार लोग उसमें फंस गए।
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हादसे के बाद मौके पर राहगीरों और क्षेत्रीय दुकानदारों की भीड़ जुट गई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल सफदर और सलीम को रामपुर तिराहा के नजदीक एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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हादसे की सूचना मिलने पर घायलों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है व अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
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