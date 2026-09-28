श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण मात्र से मानव का हो जाता है उद्धार : यशोदानंदन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

उन्होंने राजा परीक्षित के उद्धार का वर्णन करते हुए कहा कि जहां भी श्रीमद्भागवत कथा हो रही हो वहां समय देकर इसका श्रवण कर जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने भक्तों को कथा का सार बताते हुए इससे सुनने और मिलने वाले ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाने का आह्वान किया। कथा के अंत में कौशल बिश्नोई ने भक्तों को प्रसाद का वितरण कराया।इस अवसर पर समिति अध्यक्ष मनोज चौधरी, भाकियू के महेंद्र सिंह रंधावा, अजय बिश्नोई, सतवीर सिंह मान, रणवीर सिंह बिश्नोई, बिंद्रा चौधरी, अशोक शर्मा, दयानंद बिश्नोई, कुलदीप चौधरी, बालमुकंद शर्मा, सुरेंद्र सिंह, अखिलेश बिश्नोई, वीरेंद्र चौधरी व राजेंद्र सिंह आदि रहे।बारिश से स्थगित हुई शोभायात्रा, अब दो अक्तूबर को निकलेगीकांठ। गांव संदलीपुर-मानपुर में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दौरान रविवार को प्रस्तावित शोभायात्रा को लगातार बारिश होने के कारण आयोजक समिति ने स्थगित कर दिया। अब शोभायात्रा दो अक्तूबर को निकाली जाएगी। जिसमें कई झांकियां शामिल रहेंगी। शोभायात्रा को और भी अधिक भव्य बनाने के लिए आयोजक समिति द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। संवाद...फोटो सं. 18