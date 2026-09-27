आफत की बारिश: करंट से दो की माैत, मुरादाबाद-संभल में मकान गिरने से पांच लोग घायल, अमरोहा में भी गिरे दो घर

मुरादाबाद मंडल में झमाझम बारिश से धान और गन्ने की फसलें गिर गईं इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के बीच मंडल के रामपुर और मुरादाबाद में करंट से एक संविदाकर्मी लाइनमैन और एक हलवाई के बेटे की जान चली गई। वहीं, मुरादाबाद और संभल में मकान गिरने से महिला समेत चार बच्चे घायल हो गए।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुरादाबाद मंडल में शहर व देहात समेत रामपुर, संभल और अमरोहा में शनिवार को दिनभर बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ा। माैसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद एक दिन पूर्व ही प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी। सुबह से देर शाम तक चली बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव के कारण आमजन को परेशानी झेलनी पड़ी।मंडल में सबसे अधिक बारिश रामपुर जिले में 163.4 एमएम रिकार्ड की गई। मुरादाबाद में 110 एमएम, अमरोहा में 70 एमएम और संभल में 77.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण मुरादाबाद के बंगला गांव मोहल्ले में बिजली के खंभे में करंट आने से एक हलवाई के बेटे की जान चली गई।दूसरी ओर रामपुर जिले में टांडा कस्बे के भव्वलपुरी मोहल्ले में बिजली ठीक करते समय करंट लगने से एक संविदाकर्मी लाइनमैन की माैत हो गई। मुरादाबाद में नगर पंचायत पाकबड़ा के वार्ड-15 स्थित बुध बाजार मोहल्ले में लगातार हो रही बारिश के दौरान एक मकान भरभराकर गिर गया।हादसे में महिला अनीसा बेगम गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस दाैरान घर में मौजूद उनकी चार बेटियां और एक बेटा बाल-बाल बच गए। दूसरी ओर संभल में पंवासा ब्लॉक के ग्राम किसौली में शनिवार शाम पांच बजे रंधारी के कच्चे मकान की छत अचानक गिर गई।मलबे में प्रतीक (2), साधना (7), वंश (9) और उपासना (12) दब गए। ग्रामीणों ने बच्चों को निकालकर गांव के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा के रहरा क्षेत्र स्थित गांव फूलपुर में बारिश के चलते दो मकान भराभराकर गिर गए। गनीमत रही कि हादसे की आशंका होते ही परिजन घर से बाहर आ गए।मलबे में दबने के कारण घर में रखा राशन, कपड़े, फर्नीचर और अन्य आवश्यक सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। शहर से देहात तक कई अन्य जगहों पर बारिश के कारण मकान व दीवारें क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही कई जगहों पर धान और गन्ने की फसल बिछ गई, जिससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है।