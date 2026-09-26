मुरादाबाद में झमाझम बारिश: तापमान गिरने से ठंडक का एहसास, अलर्ट के बाद स्कूल बंद, बिजली आपूर्ति भी प्रभावित
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Sat, 26 Sep 2026 12:04 PM IST
सार
मुरादाबाद में लगातार बारिश के से मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में गिरावट के कारण ठंडक का एहसास हो रहा है। शहर में कई जगह जलभराव के साथ कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।
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विस्तार
मुरादाबाद में शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश शनिवार को भी लगातार जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। तापमान में गिरावट होने से ठंडक का एहसास होने लगा है।
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लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशानी बढ़ गई है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों और गलियों में जगह-जगह पानी जमा होने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को दिक्कत हो रही है।
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कई क्षेत्रों में बिजली नहीं आने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शनिवार को मुरादाबाद में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद रखे गए हैं।
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सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ अन्य बोर्डों के स्कूलों पर भी अवकाश का आदेश लागू है। रामपुर और अमरोहा में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।