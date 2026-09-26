मुरादाबाद में झमाझम बारिश: तापमान गिरने से ठंडक का एहसास, अलर्ट के बाद स्कूल बंद, बिजली आपूर्ति भी प्रभावित

मुरादाबाद में शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश शनिवार को भी लगातार जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। तापमान में गिरावट होने से ठंडक का एहसास होने लगा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशानी बढ़ गई है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों और गलियों में जगह-जगह पानी जमा होने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को दिक्कत हो रही है।कई क्षेत्रों में बिजली नहीं आने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शनिवार को मुरादाबाद में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद रखे गए हैं।सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ अन्य बोर्डों के स्कूलों पर भी अवकाश का आदेश लागू है। रामपुर और अमरोहा में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।