मुरादाबाद : पंजाब में जारी किसानों के आंदोलन से कई ट्रेनें प्रभावित, आज पंजाब मेल और कल कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस निरस्त

पंजाब के फिरोजपुर रेल मंडल में किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में 204 एक्सप्रेस ट्रेनें और 43 पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हैं। मुरादाबाद रेल मंडल से गुजरने वाली 11 ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। 20 और 21 दिसंबर को पांच जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहीं, जबकि छह ट्रेनें अल्प दूरी के लिए चलाई गईं। अब 22 दिसंबर को पंजाब मेल और 23 दिसंबर को कानपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं, कई ट्रेनों को जालंधर और लुधियाना में रोका जाएगा।



सोमवार को चंडीगढ़-अमृतसर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जम्मूतवी-कानपुर एक्सप्रेस, हेमकुंड एक्सप्रेस, देहरादून-अमृतसर, देहरादून एक्सप्रेस रद्द रहने से यहां यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हावड़ा-अमृतसर मेल को ब्यास स्टेशन पर रोक दी गई। रेलवे ने अगले दो दिन भी कानपुर-जम्मूतवी, पंजाब मेल और (13151) कोलकत्ता-जम्मूतवी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है।



सोमवार को (15211) दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस को ब्यास स्टेशन पर, (12203) सहरसा-अमृतसर गरीबरथ एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन पर, (12237) वाराणसी-जम्मूतवी बेगमपुरा एक्सप्रेस को जालंधर कैंट स्टेशन, (13307 )धनबाद-फिरोजपुर गंगा सतलुज एक्सप्रेस को मक्खू स्टेशन तक और (15611 ) गुवाहाटी-जम्मूतवी लोहित एक्सप्रेस को सहारनपुर तक चलाया गया।



इसके अलावा 21 दिसंबर को (15098 ) जम्मूतवी-भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस को लक्सर से चलाया गया। आज (12204) अमृतसर-सहरसा गरीबरथ एक्सप्रेस अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू करेगी। सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार और रेलवे के प्रतिनिधि किसान संगठनों से वार्ता कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही यात्रियों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।