1 of 13 Azam Khan - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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सपा नेता आजम खां ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास वारंट ही नहीं था। उन्होंने अंगूठे के निशान को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इस मामले में अलग से हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेंगे। उनका आरोप है कि इस संबंध में झूठा हलफनामा दिया गया है।



मनी लांड्रिंग मामले में जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंगूठे का जो निशान दिखाया जा रहा है, वह दिल्ली में की गई पूछताछ के दौरान का है, रामपुर जेल का नहीं।

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2 of 13 रामपुर सपा कार्यालय पहुंचे आजम खां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अंगूठा लगाने के मामले को लेकर वह अलग से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस दौरान आजम खां ने अपने ऊपर बीते समय में हुई कार्रवाई और मुश्किलों का जिक्र करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि उन्होंने बहुत दुख सहे हैं और उन पर बहुत जुल्म हुए हैं।

3 of 13 रामपुर में आजम खां का स्वागत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जेल जाने के बाद 28 किलो घट गया वजन रामपुर। आजम खां ने जेल में रहने के दौरान अपने स्वास्थ्य पर पड़े असर का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने सरेंडर किया था, तब उनका वजन 98 किलो था। अब घटकर 70 किलो रह गया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चोरी, बेईमानी और कमीशन लेने का आरोप नहीं लगा। इसके बावजूद उन्हें जिन मुकदमों और परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, वह उनके लिए बेहद पीड़ादायक रहा।

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4 of 13 पत्रकार वार्ता के दाैरान आजम खां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मुकदमा वापस लेकर आरडीए को देंगे विश्वविद्यालय गिराने का न्योता आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह अपना मुकदमा वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद ऐलान करेंगे कि बुलडोजर लाइये और विश्वविद्यालय की जितनी इमारतें हैं, उन्हें तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि दुनिया देखे कि शिक्षा का मंदिर अगर कोई मुसलमान बनाता है तो उसे किस तरह गिराया जाता है। आजम खां ने कहा कि मुकदमा वापस लेने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण को निमंत्रण देंगे कि वह आए और विश्वविद्यालय को गिराए।

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5 of 13 आजम खां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी