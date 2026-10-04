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Moradabad News: 100 मीटर दौड़ में मोहित व शोभित प्रथम

Sun, 04 Oct 2026 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 04 Oct 2026 02:27 AM IST
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Mohit and Shobhit finish first in the 100-meter race.
कुंदरकी। क्षेत्र मदन स्वरूप इंटर कॉलेज हरियाणा में संकुल स्तरीय खेलकूद का शुभारंभ प्रधानाचार्य अजय प्रकाश शर्मा ने फीता काटकर किया। खेलकूद में मदन स्वरूप इंटर कॉलेज हरियाना, राजकीय हाईस्कूल हुसैनपुर, रतनपुर कला, महमूदपुर माफी और नगलिया मशकूला, एचजे खान इंटर कॉलेज काजीपुरा, हबीबी पब्लिक इंटर कॉलेज डींगरपुर, कुंदरकी इंटर कॉलेज, जेएलएम इंटर कॉलेज आदि विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
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संकुल प्रभारी श्यामवीर सिंह ने बताया कि बालिका वर्ग में सीनियर की 100 मीटर दौड़ में मोहित, शाने आलम, अब्दुल समद, जूनियर वर्ग में शोभित, गुलाम, अब्दुल रहमान और सब जूनियर वर्ग में प्रशांत कुमार, मोंटी, विपिन, सीनियर वर्ग की 200 मीटर दौड़ में मोहित कुमार, अजीम, सिराज, जूनियर वर्ग में शोभित कुमार, गुलाम मोहम्मद, अब्दुल् रहमान और सब जूनियर वर्ग में विपिन, मोंटी, मोहित, सीनियर वर्ग की 800 मीटर में रोहन, जसवीर सिंह, जूनियर वर्ग में अमित, विशेष, असदानी और सब जूनियर में सुमित, गोला फेंक में अमित क्रमांश प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे।
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बालिका वर्ग की सीनियर में 100 मीटर दौड़ में मुस्कान, कुसुम, निशा, जूनियर वर्ग की में निशा, अदीबा, बुशरा और सब जूनियर वर्ग की में आरती, रहनुमा, सोफिया, सीनियर वर्ग की 200 मीटर दौड़ में कुसुम, सोनम, आरिफा, जूनियर वर्ग में अदीबा, निशा, सरभि और सब जूनियर वर्ग में आरती, सुहाना, अंजलि, लंबी कूद में सीनियर वर्ग की आरिफा, मुस्कान, कुसुम, जूनियर वर्ग से निशा, इंशा खान, जैनब और सब जूनियर वर्ग में रेनू, नित्यांशी, अजमी, ऊंची कूद में सीनियर वर्ग से कुसुम, मुस्कान, अरीबा, जूनियर वर्ग से प्रियंका, आभा, बुशरा और सब जूनियर वर्ग से अंजू, इरम, सोफिया क्रमांश प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं। खेलों में निर्णायक मंडल में संजय सक्सेना, हरीश कुमार, संजू कुमार, स्वाति राठी, गौरव कुमार आदि रहे।
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