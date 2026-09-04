तेंदुए को आदमखोर घोषित कर शीघ्र होगा शूट का आदेश : सुशांत

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ठाकुरद्वारा। भाजपा विधायक सुशांत सिंह बृहस्पतिवार को गांव बहापुर बलिया पहुंचे। उन्होंने गांव में ग्रामीणों के साथ पंचायत घर में समस्याएं सुनीं। तेंदुए के हमले में जान गंवाने वाले जगराज सैनी और ब्राह्मो देवी के परिजनों को शासन की मदद के रूप में पांच-पांच लाख रुपये के चेक भी दिए। वन विभाग की ओर से भी 20 सोलर लाइटें गांव को दिलवाने की घोषणा कराई। विधायक ने पंचायत में कहा कि तेंदुए को आदमखोर घोषित करने की जिला मुख्यालय से भेजी गई रिपोर्ट में कुछ कमियां थीं। इसका पता उन्हें लखनऊ में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने पर चला। उन्होंने बताया कि तेंदुए को आदमखोर घोषित कर उसे शूट करने के आदेश की कार्रवाई तेजी से चल रही है। शीघ्र उसे शूट करने का आदेश जारी हो जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत तेंदुए के संभावित एंट्री पॉइंट पर 40 ट्रैप कैमरे और लगाए जाएंगे। ताकि शूट करने के दौरान उसकी आदमखोर की पहचान रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में श्मशान की समस्या को भी उठाया। इस पर विधायक ने डीएम से वार्ता कर गांव में शीघ्र श्मशान बनवाने का अनुरोध किया। विधायक ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं का प्रमुखता से समाधान कराने का आश्वासन दिया। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। इस दौरान वन विभाग के कंजरवेटर, डीएफओ, एसडीएम वेद प्रकाश पांडे, सीओ आशीष प्रताप सिंह, बीडीओ उमाकांत मुद्गल, भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह, ब्लाॅक प्रमुख के पति डॉ वीर सिंह सैनी, नवीन कुमार शर्मा, डॉ आफताब हाशमी, शेरपुर बहलीन के प्रधान प्रशासक मनीत सिंह आदि मौजूद रहे।