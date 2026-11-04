Moradabad News: एसआईआर में भरे गए थे 1.71 लाख फार्म, अब होगी जांच

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एसआईआर के बाद 10 अप्रैल को जारी सूची के मुताबिक जिले में मतदाताओं की संख्या घटकर 2211339 हो गई थी। वहीं इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए (फार्म-6), नाम हटाने के लिए (फार्म-7) और संशोधन के लिए (फार्म-8) कुल 171285 भरे गए थे। इसमें से 5279 फार्म अस्वीकृत कर दिए गए थे। सबसे अधिक 113376 फार्म-6 के आवेदन थे। पीलीभीत में मतदाता सूची में पकड़ी गई गड़बड़ी के बाद प्रशासन की ओर से इन फार्मों की जांच की जाएगी। एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी के मुताबिक एसआईआर के दौरान फार्म-6, 7 और 8 के करीब 1.13 आवेदन किए गए थे। 5279 फार्म अस्वीकृत कर दिए गए थे। विज्ञापन

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एसआईआर के दाैरान फार्म-6, 7 और 8 के विवरण

फार्म





कुल आवेदन





अस्वीकृत आवेदन

फार्म-6



113376





4521

फार्म-7



8672







84



फार्म-8



49237







674

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एसआईआर के बाद भरे गए 67995 फार्म

मुरादाबाद। एसआईआर के बाद अक्तूबर तक जिले में 67995 फार्म भरे जा चुके हैं। इसमें 23225 फार्म-6, 16934 फार्म-7 और 27836 फार्म-8 शामिल हैं। इसमें से 5720 फार्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। विज्ञापन विज्ञापन

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जिले में एसआईआर से पहले और बाद में मतदाताओं की संख्या

विधानसभा क्षेत्र एसआईआर से पहले

एसआईआर के बाद



कहां कितने वोट कटे

कांठ





392149





362344



49803

ठाकुरद्वारा





379301





355120



43667

मुरादाबाद देहात



393100





319480



90937

मुरादाबाद नगर



543815





471327



112338

कुंदरकी





388332





369186



41302

बिलारी







362758





333882



49564

कुल







2459455





2211339



387611

एसआईआर के बाद 10 अप्रैल को जारी सूची के मुताबिक जिले में मतदाताओं की संख्या घटकर 2211339 हो गई थी। वहीं इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए (फार्म-6), नाम हटाने के लिए (फार्म-7) और संशोधन के लिए (फार्म-8) कुल 171285 भरे गए थे। इसमें से 5279 फार्म अस्वीकृत कर दिए गए थे। सबसे अधिक 113376 फार्म-6 के आवेदन थे। पीलीभीत में मतदाता सूची में पकड़ी गई गड़बड़ी के बाद प्रशासन की ओर से इन फार्मों की जांच की जाएगी। एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी के मुताबिक एसआईआर के दौरान फार्म-6, 7 और 8 के करीब 1.13 आवेदन किए गए थे। 5279 फार्म अस्वीकृत कर दिए गए थे।000एसआईआर के दाैरान फार्म-6, 7 और 8 के विवरणफार्मकुल आवेदनअस्वीकृत आवेदनफार्म-61133764521फार्म-7867284फार्म-849237674000एसआईआर के बाद भरे गए 67995 फार्ममुरादाबाद। एसआईआर के बाद अक्तूबर तक जिले में 67995 फार्म भरे जा चुके हैं। इसमें 23225 फार्म-6, 16934 फार्म-7 और 27836 फार्म-8 शामिल हैं। इसमें से 5720 फार्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं।000जिले में एसआईआर से पहले और बाद में मतदाताओं की संख्याविधानसभा क्षेत्र एसआईआर से पहलेएसआईआर के बादकहां कितने वोट कटेकांठ39214936234449803ठाकुरद्वारा37930135512043667मुरादाबाद देहात39310031948090937मुरादाबाद नगर543815471327112338कुंदरकी38833236918641302बिलारी36275833388249564कुल24594552211339387611

मुरादाबाद। पीलीभीत में गड़बड़ी सामने के बाद एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान सूची में नए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए भरे गए 1.71 लाख फार्मों की जांच की जाएगी। जिले में सबसे ज्यादा 1.12 लाख फार्म-6 भरे गए थे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया। एसआईआर से पहले जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 2459455 थी। इस दौरान 387611 वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए थे। सबसे अधिक 1.12 लाख वोट मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र के कटे थे। इसमें डुप्लीकेट, मृतक और दूसरे शहरों में शिफ्ट होने वाले वोटर शामिल थे।