यूपी: जौहर विवि मामले में ED चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में, सरकारी धन-निर्माण कार्यों के लेनदेन की भी जांच

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इसके लिए जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े इस मामले में ईडी अब तक कई महत्वपूर्ण तथ्य जुटा चुकी है।इससे पहले ईडी जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति भी कुर्क कर चुकी है। सपा नेता आजम खां इस समय जेल में बंद हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में ईडी की ओर से टांडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं, धनशोधन मामले की जांच कर रही ईडी अपनी पड़ताल पूरी करने की तैयारी में है।