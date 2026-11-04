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Moradabad News: गीदड़ ने नानी-धेवती पर किया हमला, घायल

Wed, 04 Nov 2026 01:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 04 Nov 2026 01:45 AM IST
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Jackal attacks grandmother and granddaughter; both injured
बिलारी। रामपुर पटटी गांव में मंगलवार शाम गीदड़ ने एक घर में घुसकर नानी-धेवती पर हमला बोलकर घायल कर दिया।
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रामपुर पटटी गांव निवासी रेवती देवी (70) का घर गांव की आबादी के दक्षिणी किनारे पर है। रेवती की चार वर्षीय धेवती गौरी उसके घर पर ही रह रही है। परिजनों के अनुसार मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे अचानक जंगल की ओर से आए पागल गीदड़ ने गौरी पर हमला बोल दिया। गौरी की चीख सुनकर जब रेवती उसे बचाने लगी तब गीदड़ ने रेवती पर भी हमला बोल दिया। मोहल्ले वालों के शोर मचाने पर गीदड़ जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों के अनुसार हमलावर गीदड़ पागल है जो पूर्व में भी आबादी के आसपास घूमता देखा गया है। घायल नानी धेवती को 108 एम्बुलेंस से परिजन उपचार के लिए सीएचसी बिलारी लाए। यहां दोनों को पहले तो चिकित्सक द्वारा एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाया गया उसके बाद मरहम पट्टी कर उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया।


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