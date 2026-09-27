फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   In Kanth too, paddy and sugarcane crops were flattened by rain, and residents faced inconvenience due to power outages.

Moradabad News: कांठ में भी बारिश से धान-गन्ने की फसल गिरी, बिजली नहीं आने से लोगों को हुई परेशानी

Sun, 27 Sep 2026 02:21 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 27 Sep 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
In Kanth too, paddy and sugarcane crops were flattened by rain, and residents faced inconvenience due to power outages.
कांठ। तेज हवा के साथ जारी रही। लगातार बारिश के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया और तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठंड का एहसास होने लगा।
विज्ञापन

शुक्रवार रात से शनिवार दिनभर बारिश से जनजीवन भी प्रभावित रहा। इधर तेज हवा के साथ लगातार हो रही बारिश का असर किसानों की फसलों पर भी पड़ा। वीर सिंह, दीपक कुमार, जितेंद्र सिंह, जहीर अहमद, अतीक अहमद, परम सिंह आदि किसानों के अनुसार कई स्थानों पर खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल भी हवा और बारिश के कारण गिर गई है। इससे किसानों को फसल के नुकसान की चिंता है। किसानों का कहना है कि यदि बारिश और तेज हवा का सिलसिला जारी रहा तो खेतों में खड़ी फसलों को और नुकसान हो सकता है। उधर, बारिश की वजह से बिजली नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed