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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   House collapses in Chakhabibpur during heavy rain; three sisters injured after being trapped under the debris.

Moradabad News: तेज बारिश में चकहबीबपुर में गिरा मकान, मलबे में दबने से तीन बहनें घायल

Mon, 28 Sep 2026 02:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:56 AM IST
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House collapses in Chakhabibpur during heavy rain; three sisters injured after being trapped under the debris.
कुंदरकी। लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश के बीच कुंदरकी क्षेत्र के ग्राम चकहबीबपुर में रविवार की तड़के साढ़े पांच बजे मजदूर ओमवीर सिंह के मकान की कच्ची छत और दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से मजदूर ओमवीर सिंह की बेटियां बबीता (19), मीनाक्षी (17) और शिवानी (13) घायल हो गईं। हादसे के समय तीनों घर के अंदर सो रही थीं, जबकि उनके माता-पिता आंगन में सो रहे थे। दोनों सुरक्षित हैं।
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हादसे के बाद पड़ोसियों ने आनन-फानन मलबे में दबी तीनों बहनों को बाहर निकाला और उनको इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीन बहनों को जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया। मलबे में दबने से घरेलू सामान आदि क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही तहसीलदार धीरेश सिंह ने मौका का मुआयना किया है और हादसे की जानकारी ली। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। तहसीलदार ने कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। वहीं ग्राम प्रशासक अरविंद चौधरी ने बताया कि पीड़ित मजदूर को मुख्यमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित कराया जाएगा।
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पुलिस ने किया जागरूक
कुंदरकी। पुलिस ने बारिश में जनहानि रोकने के लिए जागरूक अभियान चलाया है। थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन ने जागरूकता के लिए ग्राम प्रशासकों से भी अपील की कि तीन दिन से हो रही बारिश के मद्देनजर जिन लोगों के मकानों की छत कच्ची है या फिर कच्चे मकान हैं। उनकी सूची तैयार कर लें और उनकी स्थिति को देखकर सतर्क कर दें। जिससे कोई जनहानि और अप्रिय घटना घटित न हो। जनजागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज प्रसारित किया गया है।
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