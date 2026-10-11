फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Havan performed on Mulayam Singh Yadav's death anniversary.

Moradabad News: मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर हुआ हवन

Sun, 11 Oct 2026 02:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Havan performed on Mulayam Singh Yadav's death anniversary.
बिलारी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी स्मृति में शनिवार दोपहर हवन का आयोजन किया गया। अमरपुरकाशी गांव में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ सपा नेता राजेश सिंह यादव के कैंप कार्यालय पर आयोजित हवन यज्ञ में पहुंचे समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले सर्वसमाज के लोगों ने हवन में आहुति देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
विज्ञापन

पंडित भूपेंद्र शास्त्री ने विशेष पूजा के बीच हवन संपन्न कराया। वहीं गोष्ठी में सपा नेता राजेश सिंह यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक जीवन में हमेशा सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों को वरीयता दी। गोष्ठी की अध्यक्षता हाजी ताबिल अंसारी और संचालन मुकुट सिंह यादव ने किया। इस दौरान फतेह सिंह जाटव, नितिन जाटव, गजेंद्र यादव, तुंगीश यादव, अजय यादव, कुशल यादव, प्रदीप यादव, अतर सिंह यादव, वीर सिंह यादव, विपिन यादव, विजयपाल सिंह, अमरपाल सिंह, जगमोहन सिंह, नत्थूलाल मौर्य, शीशराम सिंह व प्रशांत कश्यप आदि ने भी रखे। संवाद
विज्ञापन

----------
मुलायम सिंह यादव स्मृति उपवन में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम
बिलारी। देवरी दिनौरा गांव स्थित मुलायम सिंह यादव स्मृति उपवन में शनिवार दोपहर विधायक मोहम्मद फहीम इरफान और अन्य पदाधिकारियों की ओर से मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सपाइयों ने मुलायम सिंह यादव का श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में स्थानीय सपा विधायक ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित रहा। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य योगेंद्र यादव, राहुल यादव, बबलू यादव, सौरभ यादव, श्यामवीर यादव, शिशुपाल यादव, विकास यादव, आकाश यादव, चंद्रकेश यादव, डॉ. प्रदीप यादव, अनिल यादव व रवि यादव आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed