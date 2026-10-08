तिहाड़ जेल में मुलाकात: लॉरेंस गैंग के गुर्गों का फर्जी पासपोर्ट बनाया, महफूज साथी संग गिरफ्तार

लॉरेंस बिश्नोई व गोगी गैंग से जुड़े बदमाशों के लिए फर्जी पहचान के सहारे पासपोर्ट तैयार कराने वाले गिरोह का कटघर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अगवानपुर निवासी महफूज उर्फ भूरा दलाल और फरीदाबाद निवासी आकाश को गिरफ्तार किया है। दोनों की निशानदेही पर बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज, ग्राम प्रधान और पार्षदों के लेटर पैड, मोहरें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, चेकबुक और बिजली के बिल बरामद किए गए हैं।

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एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि महफूज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का काम करता था। उसकी मुलाकात तिहाड़ जेल में आकाश से हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद आकाश ने विदेश जाने के लिए फर्जी पहचान पर पासपोर्ट बनवाने के लिए महफूज से संपर्क किया। इसके एवज में उसने महफूज को साढ़े तीन लाख रुपये दिए थे। महफूज और आकाश हरियाणा के फरीदाबाद के फरीदपुर का निवासी है। दोनों को बुधवार दोपहर रामगंगा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।पुलिस जांच में सामने आया कि आकाश ने मथुरा निवासी अपने फुफेरे भाई रवि पुत्र प्रेम स्वरूप का आधार कार्ड महफूज को दिया था। इसी पहचान के आधार पर आकाश का पासपोर्ट बनवाने के लिए कटघर क्षेत्र के ताजपुर माफी गांव का पता दिया गया।पुलिस ने जब पते का सत्यापन किया तो रवि नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं मिला। आवेदन संदिग्ध मिलने पर उसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद भी आरोपियों ने दोबारा पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। पासपोर्ट बनने से पहले ही पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। आरोपी महफूज ने 2023 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दीपक बॉक्सर का भी रवि अंतिल नाम से पासपोर्ट बनवाया था। इस मामले में महफूज जेल गया था।