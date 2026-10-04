Moradabad News: ओवरलोडिंग के आरोप में चार डंपर सीज

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एसडीएम वेदप्रकाश पांडे ने बताया कि शुक्रवार को दिन में एक डंपर खनन की अनुमति के बिना उत्तराखंड से आ रहा था। चेकिंग के दौरान पकड़ में आने पर सीज कर दिया गया। इसके बाद तहसीलदार अमित कुमार के साथ मिलकर जांच अभियान चलाया गया। इसी तरह के आठ डंपर शनिवार तड़के तीन बजे तिकोनिया पर पकड़े गए। सभी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए उत्तराखंड से आ रहे थे। इनमें क्षमता से ज्यादा रेत भरा हुआ था। कुछ के पास खनन के वैध कागज भी नहीं थे। सभी डंपरों को सीज कर दिया गया। डीएम, आरटीओ और खनन विभाग को जानकारी भेज दी गई है।कांठ में खनन परिवहन में लगे डंपरों की चेकिंग और इनमें ओवरलोडिंग को रोकने के लिए चल रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार की पूरा रात कांठ क्षेत्र में कार्रवाई चलती रही। इस दौरान एसडीएम की मौजूदगी में एक मिट्टी भरे डंपर सहित उत्तराखंड से रेत ढोने वाले चार डंपरों को पकड़कर इन्हें सीज किए जाने की कार्रवाई की गई है। शुक्रवार की पूरी रात और शनिवार की सुबह तक कांठ की एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी ने क्षेत्र में भ्रमण कर उत्तराखंड से आने वाले डंपरों की चेकिंग की। इस दौरान तीन डंपर ऐसे पाए गए, जिनमें मानकों से अधिक लोड था और यह ओवरलोडिंग की श्रेणी में थे। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज भी मिल सके। जिस पर एसडीएम ने तीनों डंपरों को पकड़वाकर इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर सीज कराने की कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मिट्टी भरे एक डंपर को भी मानकों की अनदेखी में पकड़कर थाने पर खड़ा कराया है। चेकिंग और कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार कांठ सिद्धार्थ सक्सेना भी मौजूद रहे। एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी का कहना है कि चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने राजस्व टीमों को खनन परिवहन में लगे वाहनों की जांच करते रहने के निर्देश दिए हैं।