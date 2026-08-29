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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Forest Department team conducts a search operation after a leopard is spotted in Munimpur village.

Moradabad News: मुनीमपुर गांव में तेंदुआ दिखाने पर वन विभाग की टीम ने की कांबिंग

Sat, 29 Aug 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:17 AM IST
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Forest Department team conducts a search operation after a leopard is spotted in Munimpur village.
ठाकुरद्वारा। गांव मुनीमपुर में शुक्रवार को देर रात तेंदुआ दिखाई देने की सूचना पर वन विभाग की टीम गांव में पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ गांव के आसपास रोजाना आ रहा है। टीम ने गांव के आसपास जंगल में तेंदुए की तलाश में कांबिंग की लेकिन टीम को तेंदुआ नहीं मिल सका। रेंजर ने बताया कि तेंदुए की सूचना जहां भी मिलती है। वन विभाग की टीम वहां पर जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है।
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गांव की प्रशासक ममता कुमारी के पति महेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को सुबह करीब 11 बजे गांव की प्रीति अन्य महिलाओं के साथ गांव में घास काटने के लिए गई थी। तभी तेंदुए ने प्रीति पर हमले का प्रयास किया। प्रीति और अन्य महिलाओं ने किसी तरह वहां से भाग कर अपनी जान बचाई। उनका कहना है कि तेंदुआ गांव के अंदर आ जाता है और वहां से कुत्तों को उठाकर ले जा रहा है। एक बछड़े का भी शिकार कर चुका है। उनका कहना है कि पांच दिन पहले ग्रामीणों ने एसडीएम और वन विभाग को ज्ञापन देकर तेंदुए से पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की थी। डीएफओ भी गांव में आए थे लेकिन अभी तक पिंजरा नहीं लगा है। महेंद्र सिंह का कहना है कि इस स्थिति के चलते गांव में डर का माहौल है।
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