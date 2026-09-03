Moradabad News: ठाकुरद्वारा क्षेत्र में लगेंगे पांच वाइल्डलाइफ रिपेलेंट डिवाइस

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मुरादाबाद। तहसील ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांवों में वाइल्डलाइफ रिपेलेंट डिवाइस लगाया जाएगा। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में कलक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया, सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी, एडीएम सिटी अंकुर श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन संगीता गौतम की मौजूदगी में वाइल्डलाइफ रिपेलेंट डिवाइस का ट्रायल कराया गया। इसके बाद डीएम ने पहले चरण में पांच वाइल्डलाइफ रिपेलेंट डिवाइस स्थापित कराने का निर्णय लिया गया है। गांव बहापुर बलिया में दो, मलकपुर सेमली, वीरूवाला, कांशीराम कॉलोनी और ठाकुरद्वारा में एक-एक डिवाइस लगाए जाएंगे। यह उपकरण थर्मल मोशन सेंसर से लैस है। इसके निर्धारित क्षेत्र में जैसे ही कोई जानवर प्रवेश करता है, सेंसर उसके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा के आधार पर उसकी मौजूदगी का पता लगाता है। इसके बाद उपकरण तत्काल तेज आवाज वाली बीप सायरन बजाता है और फ्लैश लाइट जलने लगती है। तेज आवाज एवं चमकती रोशनी से तेंदुए तथा अन्य वन्यजीवों को उस क्षेत्र से दूर रखने में मदद मिलेगी।