फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   E-rickshaw overturns after colliding with stray animal; kite seller dies.

Moradabad News: छुट्टा पशु से टकराकर ई-रिक्शा पलटा, पतंग विक्रेता की मौत

Thu, 27 Aug 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
E-rickshaw overturns after colliding with stray animal; kite seller dies.
बिलारी। शाहबाद रोड पर महाराणा प्रताप चौक के निकट मंगलवार देर रात छुट्टा पशु से टकराकर ई-रिक्शा पलटने से उसके नीचे दबकर पतंग विक्रेता मोहम्मद अब्बास (40) की मौत हो गई। नगर के मोहल्ला अंसारियान निवासी मोहम्मद अब्बास की नगर के ही मोहल्ला रैली चौक में पतंग की दुकान है।
विज्ञापन

बुधवार को जश्ने ईदे मिलादुन्नबी होने की वजह से वह मंगलवार शाम को ही दुकान का सामान लेने के लिए मुरादाबाद गए थे। मंगलवार रात लगभग नौ बजे वह ई- रिक्शा से मुरादाबाद से बिलारी आ रहे थे। ई-रिक्शा को उनके मोहल्ले का ही अरहान अली नामक युवक चला रहा था।
विज्ञापन

नगर में महाराणा प्रताप चौक के निकट पहुंचने पर सामने से आ रहे छुट्टा पशु से टकराकर ई-रिक्शा पलट गया। ई-रिक्शा चालक अरहान अली सड़क पर गिर गया, जबकि मोहम्मद अब्बास ई-रिक्शा के नीचे दब गए। ई-रिक्शा चालक ने भागकर अब्बास के घर सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अब्बास को ई-रिक्शा के नीचे से निकाला और उपचार के लिए निकट में ही एक निजी चिकित्सक के पास ले गए। निजी चिकित्सक ने जांच के बाद अब्बास को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस हादसे की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


ई-रिक्शा चालक के अनुसार रात में सड़क पर सामने से एक पशु भागता हुआ आ गया था। पशु से टकराकर ई-रिक्शा सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। मृतक पतंग विक्रेता मोहम्मद अब्बास अपने परिवार की गुजर बसर का अकेला सहारा थे। परिवार में पत्नी अमीर जहां के अलावा बेटा मोहम्मद शयान नौ वर्ष और बेटी उम्मे कुलसूम पांच वर्ष है। बुधवार सुबह मोहल्ला अब्दुल्ला पूर्वी के कब्रिस्तान में पतंग विक्रेता मोहम्मद अब्बास का दफीना कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed