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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Divisional Saras Mela begins on the 12th; women from self-help groups to set up stalls.

Moradabad News: मंडलीय सरस मेला 12 से शुरू, समूह की महिलाएं लगाएंगी स्टाॅल

Sun, 11 Oct 2026 03:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:06 AM IST
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Divisional Saras Mela begins on the 12th; women from self-help groups to set up stalls.
मैदा रहित समोसा मिलेगा, बिजनौर के हर्बल चाय बढ़ाएगी मेले की ताजगी
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अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। पंचायत भवन परिसर में 12 से 16 अक्तूबर तक सरस मेला आयोजित होगा। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने तरह-तरह के उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री करेगी।

उपायुक्त स्वतः रोजगार आरपी भगत ने बताया कि मंडलीय सरस मेले का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की प्रतिभा, हुनर और उद्यमशीलता को मंच प्रदान करना है। मेले के माध्यम से महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए अवसर मिलेगा। उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। मेले में मैदा रहित समोसा दिखाई देगा। उसे मूंगफली के तेल में तला जाएगा। अन्य जिलोंं में भी ऐसा समोसा बनाने का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिजनौर के हर्बल चाय का जिक्र किया था। ऐसी हर्बल चाय मेले में मिलेगी। मुरादाबाद जिले की नौ और बिजनौर की 11 स्टाॅल मेले में लगेगी। बिलारी के किसान मधु की बिक्री करेंगे। मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग की वस्तुओं, पारंपरिक हस्तनिर्मित उत्पादों तथा अन्य स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। आम लोगों को उचित दाम पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने का अवसर मिलेगा। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह मेला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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