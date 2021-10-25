Moradabad News: युवती से दुष्कर्म में जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार

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ठाकुरद्वारा निवासी युवती वर्तमान में मुरादाबाद की एक कॉलोनी में रहती है। उसने भोजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी उर्फ शम्भू का उसके घर आना जाना था। वह 12 मई को खरीदारी कराने के बहाने बुध बाजार ले गया था। इसके बाद कार में बैठाकर भोजपुर क्षेत्र में फार्महाउस ले गया था। वहां शमी और उसके दो साथियों ने उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला कर दे दिया था। जिससे वह बेहोश हो गई थी। बेहोशी हालत में मो. शमी और उसके साथियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वीडियो भी बना लिया था। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि इस मामले आरोप मो. शमी वांछित चल रहा है। उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया था। उसे बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।