Moradabad News: रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल पोर्टल शुरू

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यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नितिन वर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को अपनी समस्याएं दर्ज कराने के लिए सीधा माध्यम उपलब्ध कराना है। कर्मचारी पोर्टल पर अपनी परेशानी दर्ज करा सकेंगे, ताकि यूनियन तक उनकी बात आसानी से पहुंच सके। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि कार्यस्थल या विभागीय स्तर पर किसी भी तरह की समस्या होने पर पोर्टल का इस्तेमाल करें।इस डिजिटल पोर्टल को तैयार करने में हिमांशु किशोर का विशेष योगदान रहा है। यूनियन ने कर्मचारियों की समस्याओं को डिजिटल माध्यम से दर्ज करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पहल बताया है।इस दौरान मंडल मंत्री धर्मवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष एसके उपाध्याय और मंडल कार्यकारी अध्यक्ष संजय माथुर सहित संगठन के पदाधिकारियों का भी उल्लेख किया गया। यूनियन का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से संबंधित पदाधिकारियों तक पहुंचाने और उनके समाधान के प्रयासों में मदद मिलेगी।