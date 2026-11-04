Moradabad News: मनमानी किराया वसूलने पर तीन पटाखा बाजारों के ठेके निरस्त

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रशासन ने दिवाली पर शहर में पटाखों का बाजार लगाने के लिए छह स्थान चिह्नित किए थे। इसमें राजकीय पॉलीटेक्निक कम्पाउंड कांठ रोड, मंडी समिति आरएफसी गोदाम के सामने रिक्त मैदान, बुद्धि विहार में सर्किट हाउस के पीछे रिक्त मैदान उत्तरी भाग, बुद्धि विहार में सर्किट हाउस के पीछे रिक्त मैदान दक्षिणी भाग और आरटीओ ऑफिस के पास ट्रांसपोर्ट नगर का मैदान, सोनकपुर पुल रामचौक शामिल हैं। जहां छह से आठ नवंबर तक पटाखों का बाजार लगेगा।शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में पटाखा बाजार की नीलामी प्रक्रिया में 250 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। बुद्धि विहार उत्तरी के लिए सबसे महंगी बोली लगी थी। यह बाजार 19 लाख रुपये में नीलाम हुआ। जबकि दूसरी सबसे महंगी बोली 13.50 लाख रुपये पटाखा बाजार मंडी समिति की लगी। जबकि ट्रांसपोर्ट नगर पटाखा बाजार के लिए सबसे कम 1.10 लाख रुपये बोली लगी थी। पटाखा बाजार में दुकानों रेट पहले से नहीं होने पर ठेकेदार दुकानदारों से मनमानी किराया मांगने लगे।एक दुकान का किराया 60 से 70 हजार रुपये मांगने पर दुकानदारों ने विरोध जताया। इसकी शिकायत एडीएम सिटी कार्यालय में की गई। मनमानी किराए के विरोध सोमवार को दुकानदारों ने कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन भी किया। मंगलवार को भी दुकानदार शिकायत लेकर पहुंचे। इसके बाद प्रशासन ने बुद्धि विहार उत्तरी, दक्षिणी और सोनकपुर पुल रामचौक का ठेका निरस्त कर दिया। इन तीनों पटाखा बाजार के लिए दोबारा बोली लगाई जाएगी। एडीएम सिटी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया बुधवार को दोपहर 12 बजे कलक्ट्रेट सभागार में होगी।000मंडल में सिर्फ मुरादाबाद में पटाखा बाजार की नीलामीमुरादाबाद। दिवाली पर लगने वाले पटाखा बाजार की नीलामी मंडल में सिर्फ मुरादाबाद में होती है। यह प्रक्रिया करीब चार साल से चल रही है। मंडल के बाकी जिलों में पटाखा बाजार के लिए प्रशासन की ओर से स्थान तय किए जाते हैं। जहां इच्छुक दुकानदार लाइसेंस लेकर अपनी दुकान लगाता है। मुरादाबाद पहले बाजार की बोली लगती है। इसके बाद ठेकेदार दुकानदारों से किराया वसूलते हैं।000दुकानों का रेट तय होता तो नहीं लगती महंगी बोलीमुरादाबाद। पटाखा विक्रेता सोनू सिंह, गजराज, नीरज, धर्मेंद्र, गोपाल, अर्जुन, शुभम, अरुण, रामसिंह, विजेंद्र, कमल, विवेक का कहना है कि दुकानों का किराया तय कर पटाखा बाजार की बोली लगाई जाए। अगर प्रशासन की ओर से दुकानों का किराया पहले से तय होता तो बोली महंगी नहीं लगती। पहले नीलामी प्रक्रिया में किराया तय होता होते थे।000शनिवार को छह बाजारों के लिए ये लगी थी बोलीपटाखा बाजार सोनकपुर रामचौक : 10.80 लाख रुपयेपटाखा बाजार मंडी समिति एफसीआई गोदाम के पास : 13.50 लाख रुपयेपटाखा बाजार राजकीय पॉलीटेक्निक कांठ रोड : 12.50 लाख रुपयेपटाखा बाजार बुद्ध विहार दक्षिण : 13.40 लाख रुपयेपटाखा बाजार बुद्धि विहार उत्तरी : 19.00 लाख रुपये