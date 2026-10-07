Moradabad News: हेल्पर की मौत में क्रेन चालक के खिलाफ रिपोर्ट

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भगतपुर थाना क्षेत्र के पाड़ली बाजे निवासी सत्य प्रकाश ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा नरेंद्र(19) छजलैट के सदरपुर गांव निवासी फईम की क्रेन की दुकान पर काम करता था। यह दुकान अगवानपुर में पेपर मिल के पास है। 27 सितंबर की रात नरेंद्र का शव दुकान से पेट्रोल पंप के पास गड्ढे में भरे पानी में मिला था। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को चालक अमरपाल नरेंद्र को अपने साथ लेकर क्रेन में पेट्रोल डलवाने पंप पर गया था। वहां से लौटते समय अमर पाल ने लापरवाही से क्रेन चलाई और जिससे उसकी खिड़की खुल गई और नरेंद्र नीचे गिर गया था। वह क्रेन के पहिए के नीचे आ गया। आरोप लगाया कि चालक अमर पाल ने उसका उपचार कराने की बजाय वहां से क्रेन लेकर चला गया था। इसके बाद नरेंद्र का शव लावारिस हालत में मिला। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर क्रेन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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मुरादाबाद। क्रेन के हेल्पर की मौत के मामले में चालक के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने यह कार्रवाई हेल्पर नरेंद्र के पिता की तहरीर पर की है।