फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Capacity of three railway stations to be increased.

Moradabad News: 32 करोड़ से तीन रेलवे स्टेशनों की बढ़ेगी क्षमता

Sun, 27 Sep 2026 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 27 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Capacity of three railway stations to be increased.
मुरादाबाद। रेल मंडल के अगवानपुर, दलेलनगर और चोडियाला रेलवे स्टेशनों पर अब ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। रेलवे ने तीनों स्टेशनों पर अलग-अलग काम कराने के लिए 32.01 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है।
विज्ञापन

काम पूरा होने के बाद लंबी मालगाड़ियों को स्टेशन पर रोकने, दूसरी ट्रेनों को रास्ता देने और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार होगा। टेंडर के लिए आठ अक्तूबर अंतिम तारीख तय की गई है।
विज्ञापन

तीनों स्टेशनों पर मुख्य रेललाइन के दोनों तरफ ऐसी अतिरिक्त लाइनें बनाई जाएंगी, जहां जरूरत पड़ने पर ट्रेन को कुछ समय के लिए खड़ा किया जा सके। इन लाइनों को इतना लंबा किया जाएगा कि पूरी मालगाड़ी एक साथ खड़ी हो सके। इससे मुख्य रेललाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत कम होगी और दूसरी ट्रेनों के गुजरने के लिए रास्ता खाली रहेगा। स्टेशनों पर यात्रियों के लिए नए और ऊंचे प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। इससे ट्रेन में चढ़ने-उतरने में सुविधा होगी। रेलवे फाटकों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी काम होगा। इसके अलावा सिग्नल व्यवस्था और रेलवे के संचार तंत्र से जुड़े भवन बनाए जाएंगे।अगवानपुर में यहां रेलवे फाटक के स्थान पर नीचे से रास्ता निकालने की योजना है। इसके लिए अंडरपास और वहां तक पहुंचने वाली सड़क बनाई जाएगी। इससे ट्रेन आने पर फाटक बंद होने से सड़क पर वाहनों की कतार लगने की समस्या कम होगी और लोगों को रेलवे लाइन पार करने के लिए सुरक्षित रास्ता मिलेगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि तीनों स्टेशनों पर होने वाले काम का उद्देश्य ट्रेनों के संचालन को आसान बनाने के साथ यात्रियों और आसपास के लोगों की परेशानी कम करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed