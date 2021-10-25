Moradabad News: महिला को गैस सिलिंडर से आग लगाकर मारने की कोशिश

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मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर निवासी एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और कमरे में बंद कर गैस सिलिंडर से आग लगाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने बताया कि 14 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति और अन्य ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे तंग करना शुरू कर दिया था। चार बेटियां हो गई थीं। ससुरालियों का अत्याचार और बढ़ गया। पीड़िता का दावा है कि तीन सितंबर की सुबह पति और ससुरालियों ने उसे कमरे में बंद कर पीटा और गैस सिलिंडर से आग लगाकर मारने की कोशिश की। पीड़िता कहना है कि उसकी मां के शोर मचाने पर लोग आ गए। इसके बाद उसकी जान बच सकी। एसएसपी सतपाल अंतिल ने मझोला थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो